Zomrela bývalá americká ministerka zahraničných vecí Madeleine Albrightová

Albrightová zomrela vo veku 84 rokov.

BRATISLAVA. Vo veku 84 rokov zomrela bývalá ministerka zahraničných vecí USA Madeleine Albrightová.

Oznámila to v stredu jej rodina, ktorá dodala, že zomrela na rakovinu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvá žena na poste ministerky zahraničných vecí USA mala český pôvod, narodila sa 15. mája 1937 v Prahe ako Marie Jana Korbelová, jej rodina počas vojny pre židovský pôvod ušla do Spojeného kráľovstva. Po návrate do Prahy sa však v roku 1948 rozhodli emigrovať do USA.

Clintonova ministerka

Albrightová študovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Johnsa Hopkinsa v Baltimore a neskôr filozofiu na Kolumbijskej univerzite v New Yorku.

V rokoch 1976 až 1978 pracovala ako hlavná poradkyňa amerického senátora Edmunda Muskieho pre legislatívu. V rokoch 1978 až 1981 bola členkou Národnej bezpečnostnej rady a štábu Bieleho domu, kde zodpovedala za zahraničnopolitickú legislatívu.

V období rokov 1982 až 1993 bola profesorkou medzinárodných vzťahov, popri tom sa ako poradkyňa pre zahraničnú politiku zapojila do volebných kampaní Waltera Mondalea, Michaela Dukakisa, ale aj pre kandidátku na prvú viceprezidentku Geraldine Ferrarovú.

Madeleine Albrightová bola ako členka prvého kabinetu 42. amerického prezidenta Billa Clintona od 1. februára 1993 veľvyslankyňou USA pri Organizácii Spojených národov (OSN).

Dňa 5. decembra 1996 ju vymenoval 42. prezident USA Bill Clinton do svojej druhej vlády za ministerku zahraničných vecí USA. Bola prvou ženou v dejinách USA na čele zahraničnej politiky, a to do 20. januára 2001.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Madeleine Albrightová pre SME: Trápi ma, že chcete len kresťanov Čítajte

Čierna diera Európy

Na Slovensku rezonoval aj jej výrok, podľa ktorého je Slovensko čiernou dierou na mape Európy. Reagovala tak v roku 1998 na nedemokratické tendencie a zastavenie európskej integrácie vládnutím Vladimíra Mečiara.

Bývalý český prezident Václav Havel, blízky priateľ Albrightovej, ju navrhol ako jednu zo svojich možných nástupkýň v českom prezidentskom úrade. Exministerka túto ponuku odmietla.

Albrightová hovorila plynule česky, francúzsky, poľsky a rusky. Bola 23 rokov vydatá za novinára Josepha Medilla Pattersona Albrighta. Rozviedla sa a zostali po nej tri dcéry.

Napísala niekoľko kníh, medzi inými: Poľsko, úloha tlače v čase politických zmien; Úloha tlače v čase politických zmien: Československo 1968 a Sovietske diplomatické služby: Profil elity.