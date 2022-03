Poliaci hľadajú podporu pre mierovú misiu na Ukrajine. Môžu uspieť

Vo štvrtok sa koná summit NATO aj Únie.

BRUSEL, BRATISLAVA. Medzinárodný mierový kontingent by tvorilo do desaťtisíc ľudí. Tí by na Ukrajine zabezpečovali humanitárne zásobovanie a koridory na evakuáciu ľudí z napadnutých miest, nad ktorými by zabezpečovali aj bezletovú zónu.

Niekoľko krajín vrátane členov Severoatlantickej aliancie (NATO) by dodalo svojich vojakov, na ukrajinské územie by však vstúpili až po odobrení vládou v Kyjeve.

Ešte konkrétnejší návrh nasadenia mierových jednotiek na Ukrajine už podľa poľského webu Onet.pl vzniká na poľskom ministerstve obrany. Vo štvrtok, presne štyri týždne od ruského napadnutia Ukrajiny, by sa o ňom malo rokovať na mimoriadnom summite lídrov členských štátov NATO.

Poliaci prišli s návrhom pred týždňom krátko po tom, ako ich premiér Mateusz Morawiecki navštívil s kolegami z Česka a Slovinska v Kyjeve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vo vlaku s nimi išiel aj podpredseda poľskej vlády a líder vládnej strany Právo a spravodlivosť Jaroslaw Kaczynski.

Nevyhnutná mierová misia

"Myslím si, že mierová misia je nevyhnutná," povedal Kaczynski na tlačovej konferencii. "Či už pôjde o misiu NATO, alebo širších medzinárodných štruktúr."

"Bola by to misia, ktorá by konala mierovo, doručovala humanitárnu pomoc, ale v tom istom čase by bola vyzbrojená adekvátnou silou," povedal muž, ktorého mnohí považujú za najvplyvnejšiu postavu súčasnej poľskej politiky.