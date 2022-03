Za protesty skončil v ruskom väzení: Keď viete, že sa vaša krajina rúti do záhuby, nebudete mlčať

Keď na sociálnych sieťach vyzval Rusov, aby išli proti vojne protestovať, na druhý deň ho zatkli a odsúdili na sedem dní väzenia. Teraz mu za akékoľvek náznaky protestu hrozia ešte prísnejšie tresty.

„Už dávno sme sa stali disidentmi, teraz je to ešte extrémnejšie,“ hovorí v rozhovore pre SME Moskovčan DMITRIJ ANDROSOV , aktivista a člen predsedníctva prodemokratickej strany Parnas, ktorú založil opozičný líder Boris Nemcov, ktorého neskôr zavraždili. Ľudia v Rusku sú podľa Androsova závislí od štátu, a preto sa proti nemu nebúria.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dmitrij Androsov - žije v Moskve, - je členom prodemokratickej strany Parnas, - stážoval v nemeckom Bundestagu a OBSE v Prahe.

V nedeľu 27. februára ste na svojom facebookovom profile napísali: „Moskva, 6.15. Som zatknutý.“ Čo presne sa stalo?

Začalo sa to už v sobotu, deň pred zadržaním. Bol som doma a počul som, ako mi niekto klope a zvoní na dvere. Bežne viete rozlíšiť, či prichádza návšteva, alebo polícia. Aj mne bolo hneď jasné, že to bude buď polícia alebo tajná služba FSB. Spravil som to, čo odporúčajú v takýchto prípadoch všetci právnici, neotvoril som. Skúšali to dlho do noci a skúšali to aj cez susedov, ktorých sa tiež na mňa pýtali.

Z bytu som vyšiel až na druhý deň, ale netrvalo dlho, kým ma vystopovali. Zadržali ma pri stanici metra, previezli na policajnú stanicu a tam mi prvýkrát oznámili, prečo som zadržaný. Bolo to za to, že som vyzval ľudí na protesty. Na svojich profiloch na Facebooku, Instagrame a takisto V Kontakte (ruská sociálna sieť, pozn. red.) som totiž 24. februára zverejnil výzvu pre všetkých Rusov, aby nemlčali, vyšli do ulíc a postavili sa proti vojne na Ukrajine. Tajná služba číta naše príspevky na sociálnych sieťach.

Po dni a pol ma našli a predviedli na stanicu. Jednu noc som strávil v policajnej cele, nebolo to najpríjemnejšie.

Písali ste, že cela bola veľmi malá.

Áno, ale boli tam aj horšie. Bola tam zima, nadránom ku mne priviedli ďalšieho muža, v rohu miestnosti bola kamera a nedalo sa tam ísť ani na toaletu. Museli ste zaklopať na dvere a čakať, kým príde stráž. Tá si dávala načas. V druhé ráno ma predviedli „pred súd“. So zákonom či so spravodlivosťou to malo len málo spoločného, proces bol rýchly a nebol som jediný, koho súdili. Bol tam aj mladý muž z ukrajinského Donecka, myslím, že mal aj ukrajinský pas. Pýtali sa ho, prečo prišiel protestovať do Ruska.

Môžu za účasť na proteste súdiť aj ľudí, ktorí nie sú občanmi Ruska?