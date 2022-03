Nový juhokórejský prezident chce presťahovať oficiálne sídlo hlavy štátu

Nové sídlo sa nachádza bližšie k centru Soulu.

SOUL. Novozvolený juhokórejský prezident Jun Sok-jol v nedeľu oznámil, že v snahe o lepšiu komunikáciu s verejnosťou chce súčasné sídlo hlavy štátu presunúť z komplexu prezývaného Modrý dom na iné miesto v centre hlavného mesta Soul. Informovali o tom agentúry AP a DPA.

Premiestnenie prezidentskej kancelárie bolo jedným z hlavných predvolebných Jun Sok-jola, ktorého päťročné funkčné obdobie sa začne 10. mája. Ten tvrdí, že umiestnenie a podoba Modrého domu sú zdrojom kritiky, že juhokórejskí prezidenti sú odrezaní od verejnosti a disponujú nadmernou mocou.

Kancelária hlavy štátu sa preto presťahuje do komplexu ministerstva obrany, pričom rezidencia bude zriadená neďaleko. Modrý dom má byť otvorený pre návštevníkov. Ministerstvo obrany sa pritom nachádza len šesť kilometrov južne od Modrého domu, no bližšie k centru Soulu.

Plány na presťahovanie prezidentského sídla tiež neboli prijaté jednoznačne, okrem iného pre vysoké náklady. Predstavitelia Demokratickej strany argumentovali, že tento krok ohrozí národnú bezpečnosť, keďže areál ministerstva obrany bude musieť urýchlene prejsť reorganizáciou.

Modrý dom mal zrejme aj praktické nevýhody, keďže niektorí zamestnanci sa nachádzali v budovách vzdialených stovky metrov od prezidentskej kancelárie. Bývalí úradníci tvrdia, že za prezidentom niekedy chodili na autách a bicykloch.

Presťahovanie by podľa nového prezidenta malo oficiálne stáť v prepočte viac ako 37 miliónov eur, no niektorí kritici tvrdia, že to bude až 735 miliónov eur. Argumentujú tiež, že treba riešiť naliehavejšie problémy, ako opätovný prudký nárast prípadov ochorenia COVID-19 či jadrovú hrozba zo strany Severnej Kórey.

Z novej kancelárie chce Jun Sok-jol úradovať hneď od začiatku funkčného obdobia. V jej blízkosti má vzniknúť veľký verejný park, ktorý umožní občanom vidieť prezidenta zblízka.

Jun Sok-jol sa stal víťazom volieb konaných 9. marca, v ktorých získal 48,6 percenta hlasov. Porazený kandidát vládnucej Demokratickej strany I Če-mjong za ním zaostal iba o necelé percento.