Belgicko predĺži pre vojnu prevádzku jadrových elektrární

Pôvodný plán počítal s tým, že obidve jadrové elektrárne zostanú v prevádzke do roku 2025.

BRUSEL. Belgický premiér Alexander De Croo v piatok vyhlásil, že jeho krajina bude využívať jadrovú energiu o desať rokov dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo.

Belgicko tento postoj prehodnotilo po ruskom útoku na Ukrajinu a celoeuróspkej reakcii na zmiernenie závislosti na plyne z Ruska.

TASR správu prevzala od agentúry DPA.

Pôvodný plán počítal s tým, že obidve belgické jadrové elektrárne zostanú v prevádzke do roku 2025. Predĺženie prevádzkového času teraz musí byť prerokované s prevádzkovateľom elektrární. Podľa DPA by si spoločnosť mohla za opätovné prerokovanie dohody o odstavení reaktorov pýtať nemalú sumu.

De Croo však poznamenal, že plány vlády presahujú rámec predĺženia prevádzky jadrových elektrární, keďže majú zahŕňať aj plán na zvýšenie množstva obnoviteľných zdrojov energie.

Podľa ministerky energetiky Tinne Van der Straetenovej by malo Belgicko do roku 2030 získavať 30 percent energie z obnoviteľných zdrojov, zatiaľ čo spotrebu ropy a plynu by malo zredukovať o 15 percent.

Belgická vláda v roku 2003 schválila odstavenie jadrových elektrární, ale krajina sa odvtedy od tohto zdroja nikdy úplne neodpojila. Viac ako polovica elektriny spotrebovanej v roku 2021 v Belgicku bola vyrobená z jadrovej energie.