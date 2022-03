Maďarské referendum o ochrane detí pred propagandou LGBTI bude zrejme neplatné

Takmer polovica voličov opozície chce v plebiscite odovzdať nevyplnené dotazníky.

BUDAPEŠŤ. Na celoštátnom referende o prístupe detí k informáciám o pohlavnej orientácii a o otázkach rodovej identity, ktoré sa má konať 3. apríla v deň maďarských parlamentných volieb, sa nemieni zúčastniť 41 percent Maďarov.

Informuje o tom spravodajca TASR s odvolaním sa na výsledky prieskumu inštitútu Medián zverejnené v piatok spravodajským serverom 444.hu.

Nevyplnené dotazníky ako forma protestu

Takmer polovica voličov opozície chce v plebiscite odovzdať nevyplnené dotazníky, vyplýva z prieskumu, ktorý si objednala maďarská pobočka organizácie Amnesty International spolu s ďalšou ľudskoprávnou organizáciou - Háttér Társaság.

Podľa servera by referendum bolo platné v prípade, ak by vyše polovica voličov odovzdala platný dotazník. Plebiscit by bol úspešný v prípade, ak by vyše polovica účastníkov odpovedala kladne alebo záporne na predložené otázky.

Odvedenie pozornosti od problémov v spoločnosti

V prieskume, na ktorom sa zúčastnilo 1 100 respondentov, vyše štvrtina sympatizantov opozície uviedla, že cieľom vlády je referendom odviesť pozornosť od problémov v spoločnosti. Voliči vládneho bloku Fidesz-KDNP - v súlade s vládnou propagandou - vyjadrili názor, že cieľom kabinetu je ochrana detí.

"Rozhodnutie vlády uskutočniť celoštátne referendum o prístupe detí k informáciám o pohlavnej orientácii a o otázkach rodovej identity v rovnaký deň ako parlamentné voľby je poľutovaniahodné," uviedla 13. januára komisárka Rady Európy (RE) pre ľudské práva Dunja Mijatovičová.

V správe pre médiá upozornila, že tento krok podporuje "inštrumentalizáciu ľudských práv" ľudí z komunity LGBTI.

Komisárka uviedla, že sklamaním bolo už to, že "zákon na ochranu detí", ktorý nesprávne spája homosexualitu s pedofíliou a obmedzuje slobodu prejavu a vzdelávania všetkých Maďarov, bol prijatý v júni 2021 aj napriek silným námietkam zo strany mnohých medzinárodných pozorovateľov vrátane nej samotnej.