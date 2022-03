Pohľad z Užhorodu: Novinári pracujú 22 hodín denne, kanály idú nonstop

Ako pracujú novinári v Zakarpatsku.

Autorka je ukrajinská novinárka z Užhorodu, v súčasnosti aj dobrovoľníčka na ukrajinskej strane hranice.

Ešte pred mesiacom pracovalo pre web Babel dvanásť až pätnásť novinárov. Bol problém zohnať kvalitných ľudí, spomína šéfredaktor Jevhen Spirin. Teraz sa mu ozývajú novinári od Kanady po Čile, sú ochotní písať 24 hodín denne, sedem dní v týždni.

Jeho pôvodná redakcia od 24. februára, keď Rusi napadli Ukrajinu, nemôže pracovať. Napríklad kolegyňa, ktorá mala na starosti sociálne siete, sa ocitla v oblasti pod ruskou okupáciou. Tanky tam ostreľovali domy a ona strávila dlhé dni v pivnici, hovorí Spirin.

„Prosili sme našich zamestnancov, aby opustili Kyjev, ak je to možné. Keď vám neustále niečo hučí nad hlavou, občas sa ozve letecký poplach, musíte behať do krytov aj dvadsaťkrát denne, nedá sa pracovať,“ povedal.

Komunikácia online

Takmer všetci išli do Ľvovskej oblasti alebo do Zakarpatska. V Kyjeve spolu so šéfredaktorom a zástupcom riaditeľa zostali len piati. Všetka komunikácia prebieha online.

Prvé dva týždne vojny boli veľmi ťažké. „Zdalo sa, že správy, ktoré sme napísali, nikto nepotrebuje,“ spomína Spirin.