Macron v kampani stavil na znižovanie daní aj veľké verejné investície

Francúzsky prezident by v prípade znovuzvolenia uskutočnil aj reformu systému sociálneho zabezpečenia.

PARÍŽ. Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil vo štvrtok svoj program pre aprílové prezidentské voľby, v ktorých sa bude opätovne uchádzať o funkciu.

Prisľúbil ďalšie zníženie daní, reformu systému sociálneho zabezpečenia i veľké verejné investície, informovali agentúry AP a AFP.

Musíme viac pracovať

Macron vystúpil na tlačovej konferencii na parížskom predmestí Aubervilliers, na ktorej poskytol podrobnosti o svojej vízii na nasledujúcich päť rokov.

"Musíme viac pracovať," povedal 44-ročný francúzsky líder v prítomnosti približne 300 novinárov pred obrovskými obrazovkami, na ktorých sa zobrazovalo heslo "S vami".

Sociálne reformy, verejné investície

Macron priznal, že sa mu nepodarilo presadiť kontroverznú reformu dôchodkového systému, ako sľúbil v roku 2017, ale zaviazal sa, že sa tým bude zaoberať znova a predĺži vek odchodu do dôchodku zo 62 na 65 rokov. Navrhuje tiež reformu sociálnych dávok.

Veľké nové verejné investície do systémov zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, ako aj do armády a nových technológií by podľa neho dosiahli celkovo 50 miliárd eur.

Macron oficiálne oznámil, že sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie len začiatkom marca. Iní kandidáti ho kritizovali za to, že sa odmietol zúčastniť na akejkoľvek televíznej diskusii pred voľbami, ktoré sa uskutočnia 10. apríla. Prípadné druhé kolo bude 24. apríla.

Zavalený prácou v mikine

V posledných dňoch Macron presadzoval prímerie na Ukrajine počas telefonátov s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a takmer denne hovoril s ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským.

Macron nedávno zverejnil netypické fotografie, na ktorých pracuje po nociach a počas víkendov v Elyzejskom paláci, vyzerá unavene a neoholene, má na sebe džínsy a mikinu s kapucňou, všíma si AP.

Agentúra konštatuje, že ak ide o súčasť stratégie predvolebnej kampane, zdá sa, že sa to vypláca a posilňuje svoju pozíciu lídra v súboji kandidátov.

Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Macron by v prvom kole hlasovania získal o desať percentuálnych bodov viac než krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová.