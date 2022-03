Verzie liečiva proti covidu paxlovid začne globálne vyrábať 30 firiem

Medzi spoločnosťami, ktoré dostali ponuku na licenciu, sa nachádza aj jedna z Ukrajiny.

ŽENEVA. Viac ako 30 spoločností z celého sveta začne čoskoro vyrábať generickú verziu tabletky proti koronavírusu od spoločnosti Pfizer.

Oznámila to vo štvrtok organizácia Medicines Patent Pool podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN).

Vďaka dohode podpísanej s 35 spoločnosťami by mala prístup k liečivu paxlovid získať viac ako polovica svetovej populácie.

Producenti generických liekov v desiatke krajín v Ázii, Karibiku, na Blízkom východe a vo východnej Európe začnú vyrábať buď suroviny potrebné pre finalizáciu prípravku alebo samotné pilulky.

Medzi spoločnosťami, ktoré dostali ponuku na licenciu, sa nachádza aj jedna z Ukrajiny.

Tá zatiaľ nedokázala potvrdiť, či sa do programu môže zapojiť, informuje agentúra The Associated Press.

Európska lieková agentúra (EMA) v januári odporučila podmienečné schválenie antivirotika paxlovid na používanie v 27-člennej Európskej únii.

Liek by podľa agentúry mohol pomôcť ľuďom s ochorením Covid-19 vyhnúť sa vážnemu priebehu a hospitalizácii.

Experti európskeho regulačného úradu odporúčali podávanie tabletky dospelým, ktorých stav si nevyžaduje kyslíkovú liečbu a hrozí im vyššie riziko ťažkého priebehu ochorenia.

Úrady v Spojených štátoch a Veľkej Británii schválili používanie lieku už vlani v decembri.