Rozdelená Ukrajina alebo ruská potupa? Päť scenárov, ako sa môže skončiť vojna

Scenáre vývoja vojny na Ukrajine.

KYJEV, BRATISLAVA. Vojna na Ukrajine nebude trvať dlhšie ako do polovice mája. A Ukrajina, samozrejme, vyhrá, otázny je len presný termín, kedy sa tak stane, hovorí sebavedome na videu, ktoré šírili ukrajinské médiá, šéf prezidentskej kancelárie Oleksij Arestovič.

"Práve sa nachádzame na križovatke," povedal podľa agentúry Reuters. "Buď vznikne veľmi skoro mierová dohoda, do týždňa alebo dvoch, s odchodom ruských vojakov a so všetkým, alebo sa Rusi ešte pokúsia zohnať nejakých Sýrčanov, ktorých takisto porazíme."

Toto víťazstvo očakáva do konca apríla. Ak by sa Moskva napriek tomu rozhodla nasadiť do boja čerstvých regrútov z povinnej vojenskej služby, vojna by sa pretiahla ešte o niekoľko týždňov. "Všetko bude záležať na rozhodnutí Ruska, či sa bude pokúšať naškriabať zdroje na pokračovanie invázie."

Podobné vyjadrenia prichádzajú z Kyjeva v posledných dňoch opakovane. Aj Arestovičov šéf Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ukrajinská armáda už dosiahla obrat a smeruje k víťazstvu. Je to však naozaj tak?

Pozreli sme sa na možné scenáre ďalšieho vývoja. Čisto zo silového pohľadu má Rusko nad Ukrajinou prevahu, ale prípadné ovládnutie krajiny nebude také jednoduché, ako možno v Moskve ráno 24. februára, keď Vladimir Putin oznamoval spustenie invázie, očakávali. Ešte ťažšie by bolo vládnutie na dobytom území.

Nádej od rokovacieho stola