Orbán roky dvoril Putinovi. Vo voľbách mu to uškodiť nemusí

Orbán tvrdí, že opozícia chce vojnu.

BUDAPEŠŤ, BRATISLAVA. Prišiel som na mierovú misiu, povedal začiatkom februára maďarský premiér Viktor Orbán, keď sa v Moskve stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Ruské tanky už vtedy obklopovali ukrajinské hranice a od vypuknutia krízy bol tak Orbán prvým západným lídrom, ktorý cestoval do Moskvy.

Ukrajina však nebola jedinou témou rokovaní – veľa sa hovorilo aj o ruských investíciách v jadrovej elektrárni Paks, o väčších dodávkach ruského plynu pre Maďarsko aj o neefektívnych sankciách Západu.

Rusko bolo už predtým jedným z najbližších partnerov vládneho Fideszu a práve Orbán patrí medzi tých európskych lídrov, ktorí sa s Putinom stretávali najčastejšie.

Aj keď po vypuknutí vojny na Ukrajine je Orbán vo vzťahu k Rusku opatrnejší, na stranu Ukrajiny sa stavia len politicky. Necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami zdôrazňuje najmä to, že opozícia ťahá Maďarsko do vojny, kým on je pragmaticky neutrálny. Aj to mu môže pomôcť zvíťaziť.

Soros, Brusel a vojna