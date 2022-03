Úmrtí spojených s covidom ubúda. V minulom týždni zomrelo 43-tisíc ľudí

Za sedem dní globálne pribudlo viac ako 11 miliónov nových nákaz koronavírusom.

ŽENEVA. Počet nových nahlásených úmrtí po nákaze koronavírusom vo svete minulý týždeň klesol o 17 percent, ale počet nových infekcií stúpol.

Informovala o tom Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). V pravidelnej týždňovej správe o pandémii organizácia uviedla, že minulý týždeň globálne pribudlo viac ako 11 miliónov nových nákaz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Išlo o rast o zhruba osem percent. Covidu podľahlo 43-tisíc ľudí. Počet úmrtí však globálne tri týždne klesá.

Najviac sa počet nákaz zvýšil v regióne západného Tichomoria, a to o 29 percent.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Číne sa šíri omikron, nemocnice sa pripravujú na nárast pacientov Čítajte

Nasledovala Afrika s 12-percentným prírastkom. Počet infekcií klesol o viac ako 20 percent na Blízkom východe, v juhovýchodnej Ázii a v Severnej a Južnej Amerike. V Európe však stúpol o približne dve percentá.

WHO konštatovala, že najnovšie údaje „by sa mali interpretovať opatrne“. Poukázala na to, že mnohé krajiny menia stratégie testovania na ochorenie Covid-19, keďže sa vynárajú z akútnej fázy pandémie. Znamená to, že testujú podstatne menej ako doteraz a mnohé prípady tak neodhaľujú.