Okolité močiare, zničené mosty. Čo rozhodne pri obrane Kyjeva?

Čo rozhodne pri obrane Kyjeva?

KYJEV, BRATISLAVA. Ukrajinské hlavné mesto je ťažké ubrániť, Kyjev je totiž veľmi veľký. Preto nie je možné ho celkom ochrániť pred ruským raketami, ktoré na obytné štvrte dopadajú od 24. februára, keď sa začala ruská invázia.

Na druhej strane má poloha mesta pri obrane aj výhody. Rieky a mosty cez ne sú pri vstupoch do mesta. Dajú sa zničiť a potom mesto účinne brániť.

Generál Serhyj Kňazev má na starosti obranu hlavného mesta. Keď v riadiacom centre vysvetľuje, akým spôsobom budú postupovať pri blížiacej sa ruskej ofenzíve, stojí pred veľkou interaktívnou obrazovkou, kde v posledných dňoch sledovali postup ruských jednotiek.

Videli, ako k mestu mieril vojenský konvoj dlhý viac ako 60 kilometrov, ako sa minulý týždeň začal rozptyľovať v okolí mesta. Ukrajinská armáda proti nemu zasiahla a už nie je hrozbou, tvrdí generál.

Zničené mosty

Sledujú tu boje na predmestí Irpin či o letisko Hostomeľ, zásahy rakiet v meste. Len v pondelok ráno zasiahla ruská raketa deväťposchodovú obytnú budovu, pričom zomrel najmenej jeden človek, bytovku Rusi trafili aj v utorok.

Kyjevčania sa už takmer tri týždne schovávajú v krytoch, ktoré vznikli napríklad na staniciach metra.

Reportéra BBC v riadiacej miestnosti okrem Kňazeva sprevádza aj Andrij Kryščenko, generál a zástupca starostu Vitalija Klička. „Okolo mesta je mnoho malých riek, ktoré sa vlievajú do Dnepra, a tiež rašeliniská. To znamená, že táto oblasť nie je vhodná na veľké presuny jednotiek,“ vysvetľuje.

Ukrajinci sa zorganizovali a zničili strategické mosty. „Sú tu močiare, cez ktoré sa bude ruská armáda dostávať len ťažko. Ak by tu neboli ukrajinskí vojaci, postavili by jednoducho pontónové mosty a dostali by sa cez rieku, ale my sme tu a chceme ich zničiť,“ hovorí Kňazev.