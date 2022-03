Americký astronaut sa vráti na Zem ruskou kozmickou loďou Sojuz

Šéf Roskosmosu vyhlásil, že sankcie Západu uvalené voči Moskve by mohli spôsobiť pád ISS.

MOSKVA. Americký astronaut Mark Vande Hei sa vráti z pobytu na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS) na palube ruskej vesmírnej lode Sojuz. V pondelok to uviedla ruská vesmírna agentúra Roskosmos, ktorú citovala tlačová agentúra DPA.

"Roskosmos nikdy nedal partnerom žiadny dôvod pochybovať o našej spoľahlivosti," uviedla agentúra a dodala, že bezpečná prevádzka vesmírnej stanice je jej najvyššou prioritou.

Astronaut amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) sa podľa plánu vráti na Zem 30. marca spolu s dvoma ruskými kozmonautmi. Správa prišla v čase zvýšeného napätia medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktorú spôsobila ruská invázia na Ukrajinu, pripomenula DPA.

Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin v sobotu vyhlásil, že sankcie Západu uvalené voči Moskve by mohli spôsobiť pád ISS. Podľa Rogozina by ekonomické postihy mohli konkrétne narušiť prevádzku ruských kozmických lodí obsluhujúcich Medzinárodnú vesmírnu stanicu. V dôsledku toho by mohla byť ovplyvnená ruská časť ISS, ktorá pomáha korigovať obežnú dráhu.