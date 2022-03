Pfizer bude pokračovať v dodávkach liekov do Ruska

Celý zisk svojej ruskej pobočky však venuje na priamu podporu Ukrajiny.

WASHINGTON. Americká farmaceutická spoločnosť Pfizer v pondelok oznámila, že bude aj naďalej dodávať lieky do Ruska. Celý zisk svojej ruskej pobočky však venuje na priamu podporu Ukrajiny. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry Reuters.

Spoločnosť tiež uviedla, že v Rusku nezačne žiadne nové klinické skúšky a do tých prebiehajúcich prestane prijímať nových pacientov. Podľa Pfizeru by prerušenie dodávok liekov do Ruska bolo "priamym porušením základného princípu spoločnosti – pacient vždy na prvom mieste".

Spoločnosť v Rusku nevlastní ani neprevádzkuje žiadne výrobné zariadenia, pričom uviedla, že zastaví všetky plánované investície s miestnymi dodávateľmi určené na výstavbu nových výrobných kapacít v krajine.

V Rusku sa pre jeho inváziu na Ukrajinu a následný stupňujúci sa tlak zo strany zákazníkov na Západe rozhodli pozastaviť svoju činnosť aj spoločnosti McDonald's, Nestlé či Sony.