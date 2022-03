Splnenie klimatických cieľov EÚ si podľa novej štúdie vyžaduje dodatočné zelené investície

Zelené investície by mali byť vo výške najmenej 850 miliárd eur ročne.

BRATISLAVA. Cieľ Európskej únie (EÚ) obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 stupňa Celzia si vyžaduje dodatočné zelené investície vo výške najmenej 850 miliárd eur. Vyplýva to z výsledkov novej štúdie, o ktorej informuje v pondelok rakúska tlačová agentúra APA.

Európsky fond obnovy, ktorý má podporiť hospodárske zotavenie a úsilie v boji proti klimatickej zmene, pritom počíta s investíciami iba vo výške 75 miliárd ročne, upozorňuje autor štúdie, ekonóm Jakob Kapeller z nemeckej Univerzity Duisburg-Essen.

To znamená, že sú potrebné investície vo výške 775 miliárd eur, ktoré bude musieť vzhľadom na nízku úroveň súkromných investícií v minulosti pravdepodobne zabezpečiť verejný sektor, dodal ekonóm.

Chýbajúce prostriedky by na druhej strane mohlo čiastočne kompenzovať zavedenie celoeurópskej dane z majetku. Tá by mohla podľa osobitnej štúdie v závislosti od progresivity zdanenia majetku v hodnote vyššej ako jeden milión eur priniesť od 190 miliárd do 360 miliárd ročne.

Všeobecná európska daň z majetku by tak dokázala financovať tretinu až polovicu chýbajúcich zdrojov na ekologické investície, tvrdí Rafael Wildauer, ekonóm z univerzity v britskom Greenwichi. Zvýšené potrebné investície by sa mohli podľa neho aspoň sčasti financovať vydaním spoločných európskych dlhopisov.