Taliansko plánuje od apríla postupne uvoľňovať protipandemické opatrenia

RÍM. Talianska vláda v pondelok predstavila plán na postupné uvoľňovanie protipandemických opatrení od apríla. Schválenie návrhu sa očakáva v utorok. TASR prevzala správu od agentúry APA.

V Taliansku sa 31. marca skončí núdzový stav. Režim OP (očkovaný, prekonavší) by mal byť zrušený vo verejnej doprave, pri aktivitách v exteriéri a pre prístup na vonkajšie terasy v gastronómii.

Od 1. apríla by mal byť uvoľnený režim aj pre talianske hotely, ktoré budú môcť navštíviť aj nezaočkovaní po preukázaní sa negatívnym testom.

Taliansky minister turizmu Massimo Garavaglia žiada rozsiahlejšie uvoľnenie protipandemických opatrení. Poukazuje na to, že cestovný ruch v Taliansku už beztak zasiahla vojna na Ukrajine.

K ďalšiemu uvoľňovaniu opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 by malo dôjsť v Taliansku až 1. mája, kedy by mal byť zrušený režim OP na vstup do reštaurácii, kín alebo iných aktivít.

Opozičná strana Fratelli d'Italia oznámila, že v pondelok začala zbierať podpisy pod petíciu za okamžité zrušenie povinnosti režimu OP vo všetkých sférach.

Taliansko je jednou z posledných krajín Európskej únie uvoľňujúcou protipandemické opatrenia. V krajine je zaočkovaných 91 percent obyvateľov nad 12 rokov. Od februára je v Taliansku povinné očkovanie pre všetkých občanov nad 50 rokov.