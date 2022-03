Ukrajinský spravodaj: Zelenskyj sa cíti ako víťaz, Putin vťahuje Bielorusov

Súhrn udalostí z vojny na Ukrajine.

KYJEV, BRATISLAVA. Ak by sa mal z piatka zachovať jeden odkaz, bolo by to asi vvyshláenie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, že jeho armáda urobila prielom. Neznamená to, že ruská agresia, ktorá pokračovala 16. dňom by sa v bezprostrednom čase mala skončiť, ale podľa prezidenta je víťazstvo na dosah.

Priamo na bojisku to tak nevyzeralo. Ruská armáda rozšírila svoje bombardovanie na ďalšie mestá, pokračuje tragické obliehanie Mariupoľa, kam ruskí vojaci nevpúšťajú žiadne vozidlá. Ľudia, ktorí sú už týždeň bez elektriny, tak nedostávajú žiadne potraviny či lekársku pomoc.

Aj preto začínajú ukrajinskí predstavitelia hovoriť o Rusku ako teroristickom štáte. A Moskva sa vraj neštíti ani jadrového terorizmu, keď útočila na jadrové zariadenia v Charkove a pripravuje útok na odstavenú elektráreň Černobyľ.

O budúcnosti bez ruského plynu hovorili lídri členov Európskej únie vo Versailles, firma Meta si medzitým pohnevala Moskvu, za čo Rusi prídu o Facebook alebo Instagram.

Pozrite si hlavné udalosti vojny na Ukrajine z piatka 11. marca.

Rusi ostreľujú aj Západ

Rusko začalo ostreľovať ďalšie veľké mestá, v noci dopadali strely na takmer miliónové Dnipro (štvrté najväčšie mesto krajiny, predtým známe ako Dnepropetrovsk) a dvestotisícový Luck. Rusi útočili aj na mesto Ivano Frankivsk, ktorý leží len asi 167 kilometrov od Slovenska.

Rusko sa k útokom prihlásilo, zasiahlo vraj len vojenské letiská na západe Ukrajiny. Na týchto územiach pritom Rusi doteraz väčšinou neútočili, keďže sa zameriavali najmä na juh a východ krajiny či hlavné mesto Kyjev.

Poradca ukrajinského prezidenta Mychajľo Podoľak tvrdí, že útoky sú mierené na civilné ciele, v Lucku napríklad odstavili dve kotolne. „Ruská ničivý vojna proti civilistom a veľkým mestám pokračuje,“ napísal na twitteri. Pri útoku zomreli dvaja ukrajinskí vojaci.

V Dnipre zas podľa ukrajinských médií došlo k trom výbuchom, pričom jeden zrejme zasiahol dvojposchodovú továreň na topánky. Ďalšie dva výbuchy boli podľa správ v blízkosti materskej školy a bytového domu.

Ruská armáda sa podľa ukrajinských zdrojov pokúsila do vojny vtiahnuť aj Bieloursku. Z územia tohto štátu vraj vyslala do ukrajinského vzdušného priestoru lietadlá, ktoré sa potom otočili a zaútočili na bieloruskú pohraničnú obec Kopani. Cieľom malo byť, aby to vyzeralo ako útok ukrajinského letectva.