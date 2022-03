Stíhačky pre Ukrajinu ako začiatok vojny? NATO sa o ne sporí

Poľskú ponuku zatiaľ Američania odmietli.

VARŠAVA, BRATISLAVA. Za posledné desaťročia do žiadnej krajiny na svete neprišlo v priebehu dvoch týždňov toľko utečencov ako v priebehu dvoch týždňov do Poľska. Vojna na Ukrajine vyhnala z krajiny viac ako dva milióny ľudí, viac ako 1,3 milióna z nich prišlo práve do Poľska.

Krajina, ktorá ešte nedávno čelila kritike Únie za postoj k migrácii, sa dnes stala jedným z najsilnejších partnerov Ukrajiny v Európe. Poľsko teraz chce zájsť ešte ďalej a otvorene hovorí aj o dodaní svojich stíhačiek ukrajinskému letectvu.

Poľský prezident Andrzej Duda pritom ešte minulý utorok tvrdil, že Poľsko stíhačky Ukrajine nedodá, pretože by to mohlo byť vnímané ako zapojenie sa do konfliktu. V utorok večer však Varšava názor zmenila a oznámila, že svojich 28 stíhačiek MiG-29 je ochotná posunúť Spojeným štátom, ktoré by mohli logisticky odovzdanie Ukrajine zabezpečiť.

Poľský krok však vyvolal prekvapenie aj vo Washingtone či v Bratislave. Rusko ešte cez víkend hovorilo, že využitie letísk v členských štátoch NATO ukrajinskými lietadlami môže byť vnímané ako zapojenie sa do ozbrojeného konfliktu. Môže tak vnímať Vladimir Putin aj poskytnutie stíhačiek?

Prekvapili Američanov

Poľsko v utorok večer oznámilo, že je pripravené okamžite dohodnúť odkúpenie strojov Američanmi a ich presun na americkú základňu Ramstein v Nemecku. Američania by im mali dodať použité lietadlá s podobnými vlastnosťami a následne logisticky vyriešiť dodanie migov na Ukrajinu.