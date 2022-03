EÚ sa chce odstrihnúť od ruského plynu. Pomáha Nórsko aj tankery

Ochota platiť za plyn Moskve klesá.

BRUSEL, BRATISLAVA. Európska únia sa chce zbaviť závislosti od ruského plynu.

Odhady odborníkov ukazujú, že za istých podmienok by si bez ruskej suroviny poradila už na budúcu zimu, nezaobišlo by sa to však bez obmedzení.

Medzinárodná agentúra pre energiu takýto rýchly rez neodporúča. Namiesto toho uprednostňuje riešenie, v rámci ktorého sa európska dvadsaťsedmička od ruského plynu odstrihne postupne.

Nebude to otázka mesiacov

"Nakupujeme veľa ruského plynu a ropy. Vladimir Putin za to od nás berie peniaze a premieňa ich na agresiu a vojnu," uviedol po ruskej invázii na Ukrajinu poľský premiér Mateusz Morawiecki.

Práve Poľsko vyzýva na úplné odstrihnutie Únie od ruských nerastných surovín. Naopak, Nemecko má rezervovanejší postoj.

"Vyhlasujem, že môžeme zaviesť embargo na ruské uhlie pokojne zajtra. Sme na to pripravení, chceme len čo najrýchlejší súhlas Európskej komisie," vyhlásil Morawiecki začiatkom marca a dodal, že Európa by mala "v perspektíve mesiacov" prestať z Ruska nakupovať ropu a zemný plyn.