Ruský novinár Zygar: Rusov čakajú desaťročia hanby (rozhovor)

„Vojna, ktorú Rusko rozpútalo proti Ukrajine, je hanba,“ píše na úvod protivojnového listu, ktorý podpísali v prvý deň invázie desaťtisíce Rusov.

„Je to naša hanba, ale, bohužiaľ, zodpovednosť za ňu budú niesť ešte aj naše deti,“ tvrdí ďalej v liste. Dnes patrí k tým, čo krajinu opustili, pretože stratili nádej, že Rusko by mohlo byť iné a že v ňom majú budúcnosť, akú si priali. Novinár a spisovateľ MICHAIL ZYGAR sa zaradil k najnovšej vlne ruskej emigrácie.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako ste na tom dnes?

Odišiel som, ako aj mnohí iní. Mám pocit, že všetko, čo sme očakávali, ten obraz budúcnosti, ktorý sme mali, bol zničený. Už sa nedá zostať v Rusku, lebo už to nie je naše Rusko. To Rusko, ktoré sme dúfali, že vybudujeme, sa skončilo. Odchádzajú tisíce ľudí. V ich životoch je to bod obratu.

Kto sú ľudia, ktorí odchádzajú?

Zatvárané sú posledné nezávislé médiá, takže v prvom rade sú na muške s obvineniami z vlastizrady novinári. Tí odchádzajú. Povedal by som, že odchádzajú tiež blogeri, ale v našej situácii je to tak, že všetky prominentné kultúrne figúry sú zároveň blogermi. Odchádzajú však nielen umelci, filmári, ale tiež podnikatelia. Nemyslím tým len oligarchov, aj ľudia zo strednej vrstvy, drobní podnikatelia.

Európa už lietadlá z Ruska neprijíma, ako teda odchádzajú?

Áno, od (minulej) nedele sú európske letiská uzavreté. Hlavné destinácie sú Istanbul, Dubaj, Jerevan, Biškek a Ulanbátar. Tadiaľto ľudia odchádzajú a potom pokračujú, napríklad do Londýna či do Berlína. Ale zatiaľ sú Jerevan a Tbilisi centrami dočasnej ruskej emigrácie.

Vyzerá to, že tradícia ruskej emigrácie pokračuje. To je tragické pre krajinu. Ako sa darí televízii Dožď, ktorú ste založili a viedli?

Dožď je zavretý. Oficiálne ukončil vysielanie pred niekoľkými dňami. Veľká časť redakcie však odišla ešte predtým. Vedeli, že nová legislatíva ich postaví mimo zákona.

Napísali ste protivojnový list v prvý deň invázie. Dá sa ešte dnes nejako prejaviť nesúhlas s vojnou?