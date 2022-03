Ukrajinský spravodaj: Putin sa zahráva s jadrom, Kyjev sa pripravuje na boj

Súhrn udalostí z vojny na Ukrajine.

Ôsmy deň ruskej ofenzívy na Ukrajinu posunul konflikt do novej fázy, ktorá ešte viac znervóznila Európu. Ruské vojská sa po bojoch v meste Enerhodar na juhu Ukrajiny zmocnili Záporožskej jadrovej elektrárne - najväčšej v Európe. Pri bojoch navyše v areáli elektrárne vypukol požiar, ktorý sa podarilo zahasiť.

Vojna na viacerých frontoch neslabne, tvrdé boje stále prebiehajú v Charkove a v prístavných mestách Mariupoľ a Mykolajiv. Z druhého mesta sa ukrajinskej armáde darilo ruské vojská vytlačiť.

V Kyjeve sa zatiaľ pripravujú na obranu mesta s približujúcim sa ruským konvojom. Ani po rokovaniach so svetovými lídrami to nevyzerá, že by bol ruský prezident Vladimir Putin ochotný ustúpiť. Ukrajina sa preto zrejme musí pripraviť na zhoršovanie situácie.

Toto je Ukrajinský spravodaj a mapuje najdôležitejšie udalosti z ruskej vojny na Ukrajine.

Boj o elektráreň

Najzásadnejší vývoj priniesla ofenzíva na juhoukrajinské mesto Enerhodar, sídlo najväčšej európskej jadrovej elektrárne. Kým vo štvrtok ešte prístupové cesty do mesta bránili obyvatelia autami a barikádami, boje o Záporožskú jadrovú elektráreň naplno vypukli v noci zo štvrtku na piatok.