Pohľad z Užhorodu: Vlakom nádeje sa vezú ženy, deti aj zvieratá

Jedným smerom ide pomoc, druhým ľudia.

Autorka je ukrajinská novinárka z Užhorodu, v súčasnosti aj dobrovoľníčka na ukrajinskej strane hranice.

Prednosť dostávajú ženy, deti a ľudia starší ako 60 rokov. Do vlaku sa ich zmestí 650. Občas ich však ide aj viac, vtedy svoje miesta uvoľňujú českí koordinátori a lekári. Pomáhajú odniesť batožinu a naložiť ju do vozňov.

Pomáha aj polícia. Nosí kufre alebo zabáva deti. Zdravotníčka českého Červeného kríža Jana Slováková hľadá vozne pre utečencov. Robí to so slzami v očiach, no stíha sa aj usmievať a zabávať s chlapcami.

České dráhy a slovenské ministerstvo dopravy, Železničná spoločnosť a ďalšie organizácie vytvorili organizačné vlaky pre utečencov, ktoré by mali jazdiť minimálne do utorka 8. marca. Smerom na Ukrajinu vezú materiálnu pomoc – vodu, prikrývky, spacie vaky, karimatky, trvanlivé potraviny, hygienické potreby.

Modlili sme sa

Pred ruskou vojenskou agresiou vezú opačným smerom utečencov. Napríklad matka ročného Matvija ide do Prahy spolu so sestrou a jej postihnutou dcérou. Obávajú sa, ako to dopadne, ale veria, že Boh im pomôže.