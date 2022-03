Švédi aj Japonci. Kto mieri do ukrajinskej cudzineckej légie?

Slovensko žiadosti neeviduje, Česko zaručuje beztrestnosť.

TORONTO, BRUSEL, KYJEV. S Ukrajinou ho nič nespája a nemá žiadnu skúsenosť z boja. Má však záchranársky výcvik a je presvedčený, že sa v tomto konflikte musí postaviť za Kyjev.

„Mám pocit, že keby Rusko zabralo Ukrajinu, nezastavilo by sa tam. Skúsili by to a pokračovali ďalej,“ uviedol v rozhovore pre kanadské rádio CBC 29-ročný komik Anthony Walker. Otec troch detí už odletel z Toronta do Poľska.

Má sa stretnúť so skupinou ďalších kanadských dobrovoľníkov, ktorí sa plánujú po boku ukrajinských vojakov postaviť proti ruskej presile.

Dúfa, že sa v poriadku vráti domov

Ukrajinské úrady zriadili niekoľko medzinárodných horúcich liniek, na ktorých sa môžu dobrovoľníci hlásiť.