Do Poľska utieklo z Ukrajiny už viac ako 600-tisíc utečencov

VARŠAVA. Do Poľska prišlo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu približne 624 500 utečencov. V piatok o tom informovala poľská pohraničná stráž, píše agentúra PAP.

Len počas štvrtka prešlo cez ukrajinsko-poľské hranice 99 200 ľudí a od polnoci do piatkového rána (do 07:00 h) ich následne bolo približne ďalších 25 200. Väčšinu z doterajších utečencov, ktorí sa dostali do Poľska, tvoria podľa údajov tamojšieho rezortu zahraničných vecí ukrajinskí občania.

Okrem nich z Ukrajiny prichádzajú aj občania samotného Poľska a tiež Ruska, Bieloruska, Spojených štátov, Afganistanu, Uzbekistanu, Indie, Nigérie, Alžírska, Maroka a Pakistanu.

"Naša krajina poskytuje útočisko každej osobe, ktorej život je v ohrození bez ohľadu na národnosť," uviedlo vo štvrtok poľské ministerstvo vnútra. Dodalo, že všetky osoby po príchode do Poľska prechádzajú kontrolami pohraničnej stráže a v prípade, že nemajú pri sebe identifikačné doklady alebo sa vyskytnú iné problémy, príslušníci pohraničnej stráže aplikujú ďalšie kontrolné postupy.

Agentúra Reuters v piatok s odvolaním sa na údaje rumunskej pohraničnej stráže zase informovala, že do Rumunska počas prvých ôsmich dní ruskej invázie na Ukrajinu prišlo vyše 167 600 utečencov, pričom 109 687 z nich už krajinu aj opustilo a odcestovali do iných štátov. Z dát vyplýva, že do Rumunska sa dostali cez štyri pozemné priechody na hraniciach s Ukrajinou, ale aj cez Moldavsko.

Na Slovensko prišlo z Ukrajiny do piatkového rána podľa údajov polície SR 90 329 osôb.

