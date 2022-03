Navaľnyj vyzval Rusov, aby proti vojne na Ukrajine protestovali každý deň

Rusko nesmie byť krajinou vystrašených zbabelcov, tvrdí opozičný politik.

MOSKVA. Väznený ruský opozičný politik Alexej Navaľnyj prostredníctvom sociálnej siete Twitter vyzval v stredu obyvateľov Ruska, aby každý deň usporiadali protesty voči ruskej invázii na Ukrajinu.

Apeloval na to, že Rusko nesmie byť "krajinou vystrašených zbabelcov", ktorí "sa tvária, že si nevšímajú agresívnu vojnu voči Ukrajine, ktorú rozpútal náš, ako sa zdá, choromyseľný cár" narážajúc na šéfa Kremľa Vladimira Putina.

Bojujte za mier

"Vyzývam všetkých, aby vyšli do ulíc a bojovali za mier," uviedol vo vyhlásení zverejnenom na Twitteri. Rusov vyzval, aby sa nebáli toho, že sa za účasť na protivojnových demonštráciách dostanú do väzenia.

"Putin nie je Rusko. Ak je teraz v Rusku vôbec niečo, na čo môžete byť najviac hrdí, je to tých 6824 ľudí, ktorí boli zadržaní za to, že bez toho, aby ich musel niekto vyzvať, vyšli do ulíc s transparentmi (s nápisom) 'Nie vojne'," uviedol.

"Nemôžeme už dlhšie čakať. Nech ste kdekoľvek – v Rusku, Bielorusku alebo na druhej strane planéty –, choďte na hlavné námestie svojho mesta každý deň v týždni a o 14.00 h cez víkend a vo sviatky," vyzval. "Ak ste v zahraničí, choďte na ruské veľvyslanectvá," dodal v rozsiahlom príspevku.

"Nedokážem, nechcem a nebudem ticho sledovať to, ako sa pseudohistorické nezmysly o udalostiach spred 100 rokov stali výhovorkou pre Rusov na zabíjanie Ukrajincov, a tiež pre Ukrajincov zabíjajúcich Rusov v snahe brániť sa," zdôraznil Navaľnyj.

"Je tretie desaťročie 21. storočia a my v televízii sledujeme správy o ľuďoch, ktorí horia v tankoch a v zbombardovaných domoch. Pozeráme sa na skutočné hrozby o začatí jadrovej vojny," povedal na margo krokov Putina, ktorý v nedeľu nariadil armáde, aby uviedla tzv. odstrašujúce, teda jadrové sily do stavu vysokej pohotovosti.

Chcú odvrátiť pozornosť od problémov

Navaľnyj už 24. februára, keď ruský prezident Putin spustil vojenskú operáciu na Ukrajine, kritizoval, že táto vojna má "za cieľ odvrátiť pozornosť od problémov Ruska" a v skutočnosti povedie len k ďalšiemu schudobneniu. Tých, ktorí vojenský konflikt na Ukrajine rozpútali, označil Navaľnyj počas minulotýždňového súdneho procesu v nápravnovýchovnom tábore vo Vladimirskej oblasti za "banditov a zlodejov".

Navaľnyj – jeden z najvýraznejších Putinových oponentov – bol uväznený vlani po tom, ako sa vrátil do Ruska z Nemecka, kde sa liečil po otrave bojovou látkou typu novičok. Moskva odmietla, že by bola do tohto činu akokoľvek zapojená.

Podľa ľudskoprávnej skupiny OVD-Info, ktorá v Rusku sleduje protesty a zatýkania, bolo od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v Rusku na protivojnových demonštráciách zadržaných približne 6000 ľudí.

