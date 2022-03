Zelenskyj: Rusko musí zastaviť bombardovanie, inak rokovania nemajú zmysel

Druhé kolo mierových rozhovorov by sa malo uskutočniť už v stredu.

KYJEV/MOSKVA. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že Rusko musí zastaviť bombardovanie ukrajinských miest skôr, ako sa začnú zmysluplné rokovania o prímerí.

Informovala o tom televízia Sky News.

Zelenskyj ďalej vyzval členov Severoatlantickej aliancie (NATO), aby zaviedli bezletovú zónu nad Ukrajinou na zastavenie ruského letectva, pričom tvrdil, že by išlo o preventívne opatrenie a jeho úmyslom by nebolo zatiahnuť Alianciu do vojny s Ruskom.

Agentúra Reuters a ďalšie západné médiá predtým informovali o tom, že druhé kolo rusko-ukrajinských mierových rozhovorov by sa malo uskutočniť už v stredu 2. marca. Všetky média sa však odvolali na ruskú štátnu agentúru TASS. Tej to údajne potvrdili zdroje oboznámené so situáciou.

Po prvom kole rokovaní, ktoré sa uskutočnili v pondelok a nepriniesli žiadne hmatateľné výsledky, obe strany uviedli, že sa v najbližších dňoch opäť stretnú, píše Reuters.

Vojna na Ukrajine