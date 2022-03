Skončí Putin pred súdom? Bude to ťažké, ale cesta existuje

Ako prezident má imunitu. Nie navždy.

Rusko a jeho prezident Vladimir Putin útokom na Ukrajinu porušili medzinárodné právo, zhodujú sa oslovení experti. Napriek tomu je však ťažké ich postaviť pred medzinárodný súd.

U prezidenta Putina tomu bráni predovšetkým jeho imunita ako úradujúcej hlavy štátu, pri Rusku potom malé kompetencie súdu, ktorý spory medzi štátmi rieši.

Rusko svoj vpád na Ukrajinu odôvodnilo tým, že sa sama Ukrajina dopúšťala genocídy na svojom obyvateľstve.

„Aj keby to bola pravda, tak to nie je právny dôvod na útok na iný štát. Jediná cesta, ako by to mohli ospravedlniť, by bolo, keby na zásah mali splnomocnenie Bezpečnostnej rady OSN alebo keby išlo o sebaobranu. Ani o jedno z toho však nejde,“ hovorí Milan Lipovský z Katedry medzinárodného práva Právnickej fakulty Karlovej univerzity.

Porušená charta

Ešte ostrejšia je bývalá ústavná sudkyňa Ivana Janů, ktorá bola v rokoch 2002 až 2004 aj sudkyňou Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu.