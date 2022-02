Na Ukrajine nebezpečne klesli zásoby kyslíka potrebné na liečbu covidu

Ruská invázia na Ukrajinu spôsobila problémy v doprave.

ŽENEVA. Zásoby kyslíka, ktorý je dôležitý na liečbu pri ochorení Covid-19 a iných chorôb, sa na Ukrajine blížia k veľmi nebezpečnej úrovni. Upozornila na to Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá uviedla, že to spôsobili problémy pri doprave v dôsledku ruskej vojenskej invázie.

„Väčšina nemocníc by mohla vyčerpať svoje zásoby kyslíka v priebehu 24 hodín. Niektoré ich už vyčerpali. To ohrozuje tisíce životov," uviedli v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili v nedeľu popoludní, generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus a regionálny riaditeľ WHO pre Európu Hans Kluge. Dodali, že životy pacientov ohrozujú aj výpadky elektrického prúdu a nebezpečenstvo, že do krížovej paľby sa môžu dostať aj sanitky.