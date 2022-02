Mimoriadne Dobré ráno: Boj o Kyjev je ťažší, než si Putin predstavoval

Pochádza z Pezinka, žurnalistiku vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave, na zahraničnom oddelení denníka SME je od roku 2009, od roku 2014 ho vedie. Okrem spravodajstva občas píše aj komentáre, má za sebou reportážne cesty na arabskú jar, do Južného Sudánu, do Iraku do Bangladéša či do Prahy. Instagram