Čakajú na utečencov, posielajú krv. Ako vyzerá Užhorod v čase vojny

Nápor utečencov na slovenské hranice ešte len príde.

Článok pokračuje pod video reklamou

UŽHOROD. Kilometer od slovenskej hranice, v 120-tisícovom Užhorode, sa dva dni po ruskom útoku na Ukrajinu stojí v rade na dve veci – hotovosť a krv.

Pred bankomatmi v centre Zakarpatskej oblasti dochádza aj k hádkam – staršia žena napríklad vytýka mladšiemu mužovi, že namiesto vyberania peňazí by mal ísť bojovať.

Na druhom brehu rieky Uh stoja desiatky ľudí pred regionálnou transfúznou stanicou, aby darovali krv. V čase invázie je podľa miestnych naozaj potrebná.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vojna na Ukrajine: Kyjev vstúpil do obrannej fázy (minúta po minúte) Čítajte

Užhorod je zatiaľ pred priamym útokom chránený. Podľa miestnych aj vďaka obkľúčeniu horami a polohe blízko pri hraniciach Slovenska, členovi NATO. To však neznamená, že masívny konflikt na okraji štátu necítiť.

Zaseknutí na hranici

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké od štvrtka rána, keď Rusko zaútočilo na viaceré ukrajinské mestá, stoja v kolóne desiatky áut. Niektoré čakajú na prechod do Európskej únie aj niekoľko hodín.

Na fare v Sobranciach čakali do polnoci na matku s piatimi deťmi, ktorá chcela po prespatí na Slovensku pokračovať za známymi do Nemecka. Do rána sa však cez hranicu nedostala.