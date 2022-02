Historik: Sovieti nevytvorili ukrajinskú štátnosť, práve naopak

Putin rehabilituje Stalina, tvrdí Marek Příhoda.

​O Ukrajinu sa dnes nebojuje len zbraňami, ale aj propagandou a prekrúcaním histórie. Robia to nielen trollovia, ale aj samotný ruský prezident Vladimir Putin.

​"To nie je hľadanie historickej pravdy, ale účelové zneužívanie histórie. Historik ide k prameňom a pýta sa, ako to bolo. To však Putina a Kremeľ nezaujíma," hovorí historik a rusista MAREK PŘÍHODA z Ústavu východoeurópskych štúdií na Univerzite Karlovej v Prahe.

"Putinov naratív je, že to, čo dnes Ukrajina dosiahla, je akýmsi darom zo strany Ruska. Obchádza fakt, že na Ukrajine sa dlhú dobu formoval ukrajinský národ a myšlienka ukrajinskej štátnosti. Putin to spája s Ruskom a ešte viac so sovietskym Ruskom. Z jeho prejavu je evidentné, že je to dnešná rehabilitácia Sovietskeho zväzu a Stalina zo strany Kremľa," objasňuje.

Komunistické Rusko však podľa historika ukrajinskú štátnosť nevytvorilo, naopak, ono ju pochovalo.

Putin v prejave krátko pred inváziou ruských vojsk do Ukrajiny vytiahol viacero tém z histórie. Ako ste to vnímali?

Predovšetkým treba povedať, že Putinov prejav nemal s históriou veľa spoločného. Bolo to ideologické vyhlásenie. Vytváral historickú mytológiu, ktorá nemá oporu v historickom bádaní, a účelové mýty, ktoré majú zdôvodniť aktuálnu agresívnu politiku Ruska voči Ukrajine. Očami historika to nemôžem inak vidieť.

Putin v prejave doslova povedal: „Od začiatku budovali svoju štátnosť na popieraní všetkého, čo nás spájalo, snažili sa deformovať vedomie a historickú pamäť miliónov ľudí, celých generácií žijúcich na Ukrajine. Ukrajina nikdy nemala vlastnú stabilnú štátnosť, kopíruje len cudzie modely, odtrhnuté od vlastnej histórie a reálií.“ Ako to v skutočnosti je?