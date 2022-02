Odborník na Ukrajinu: Putin? Nahnevaný starý muž, nie racionálny hráč

Rozhovor s Tarasom Kuziom.

Všetkých disidentov aj oponentov režimu nálepkuje Vladimir Putin ako agentov CIA, preto označuje Ukrajinu za bábku Západu, hovorí v rozhovore pre SME odborník na túto krajinu TARAS KUZIO. Putin sa nevie zmieriť s tým, že by niekto konal proti nemu sám od seba.

Ruský prezident, ktorý vo štvrtok napadol suseda, nekoná podľa neho racionálne a nekonal tak nikdy. V minulosti dovolil, aby sa väčšina Ukrajiny stavala proti Rusku, dnes útočí napriek tomu, že pre Rusko a jeho medzinárodnú prestíž to bude mať devastujúce účinky.

Štvrtok nadránom ruské jednotky zaútočili na Kyjev, Charkov, Odesu či Dnipro. Dalo sa niečo také rozsiahle vôbec očakávať?

Naozaj ide o rozsiahlu inváziu. Stále nevieme, čo je súčasťou ruského plánu. Putin je očividne najväčší klamár na svete, a tak nevieme, či hovorí pravdu, ak tvrdí, že nechce okupovať Ukrajinu. Ak však nechce, aký je dôvod invázie?

Doteraz už musel zistiť, že ak napadne krajinu, nedosiahne zmenu režimu. Ak by chcel Ukrajinu poraziť, súčasťou by musela byť aj porážka takmer štvormiliónového Kyjeva. Kto by niečo také uznal? Žiaden štát by ich neakceptoval.

Je Vladimir Putin ešte racionálne uvažujúci?

Viacerí experti považujú Putina za racionálne mysliaceho lídra, to však nie je pravda. To, čo robí, je presným opakom racionálneho. Zničí to ruskú ekonomiku, zrýchli úpadok Ruska ako veľmoci. Rusko je osamotené, môže rátať s podporou krajín ako Sýria, Severná Kórea či Nikaragua. Aj Čína síce môže viniť Západ, no nebude schvaľovať podporu separatistov, jej postoj bude skôr neutrálny. Je to koniec medzinárodnej reputácie Ruska, už nebude sedieť za jedným stolom s OSN ani ako rešpektovaná veľmoc.

Bol aspoň v minulosti dobrým stratégom?