Rusko v prvý deň invázie podľa britského ministra nesplnilo svoje ciele

Britská vláda sa domnieva, že Rusko chce obsadiť celú Ukrajinu.

LONDÝN. Rusko má v úmysle zabrať pri svojej invázii celú Ukrajinu, ruskej armáde sa však nepodarilo v prvý deň vpádu splniť žiadny zo stanovených hlavných cieľov, povedal britský minister obrany Ben Wallace pre stanicu Sky News.

Rusko podľa neho zatiaľ prišlo o 450 vojakov. Ruská armáda počty obetí agresie nezverejňuje.

Článok pokračuje pod video reklamou

Britská vláda sa podľa ministra domnieva, že Rusko chce obsadiť celú Ukrajinu, no nateraz zaostáva za časovým plánom, ktorý si pred inváziou vytýčilo.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Minúta po minúte: V Kyjeve sa ozýva streľba, v metropole sú ruské jednotky Čítajte

"Naším odhadom situácie je, že sa Rusku k dnešnému ránu nepodarilo dosiahnuť žiadny z jeho hlavných cieľov," povedal Wallace.

"Jedno z významných letísk, ktoré sa snažili obsadiť so svojimi elitnými špeciálnymi jednotkami, sa im nepodarilo ovládnuť a Ukrajinci ho získali späť," povedal zrejme s odkazom na leteckú základňu Hostomeľ neďaleko Kyjeva.

Tú sa vo štvrtok pokúsilo obsadiť niekoľko stoviek ruských výsadkárov. Po hodinách bojov však ukrajinská armáda podľa svojho vyjadrenia základňu ubránila.

V Kyjeve panovali obavy, že by v prípade úspechu ruská strana využila základňu pre výsadok do vládnej štvrte, kde by sa pokúsila zajať vedenie Ukrajiny.

"Takže myslím, že napriek tvrdeniam Ruska a víziám prezidenta Vladimira Putina, že Ukrajina bude akýmsi spôsobom oslobodená, tak to odhadol úplne zle," povedal Wallace.

"Ruskej armáde sa v prvý deň (invázie) nepodarilo dosiahnuť hlavné ciele," dodal britský minister obrany, ktorý už predtým vyhlásil, že sa Putin "pomiatol" a chová sa neracionálne.

Wallace tiež povedal, že by chcel, aby bolo Rusko odstrihnuté od medzinárodného platobného systému SWIFT, s čím však zatiaľ nesúhlasia EÚ a Spojené štáty.

"Chceli by sme zájsť ďalej, chceli by sme ísť po systéme SWIFT - čo je finančný systém, ktorý umožňuje Rusku presúvať po svete peniaze, aby dostalo platby za plyn. Ale viete, rovnako ako mnoho ďalších vecí, sú to medzinárodné organizácie a keď ho (Rusko ) nechcú vyhodiť zo systému SWIFT všetky krajiny, je to ťažké," povedal Wallace stanici BBC.