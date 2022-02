Ľudia utekajú z Kyjeva, niektorí hľadajú útočisko v metre a pivniciach

Príspevky na sociálnych sieťach svedčia o rastúcej panike.

KYJEV. Po ruskom útoku na Ukrajinu sa tvoria zápchy na výjazde z Kyjeva, z ktorého sa snažia dostať jeho obyvatelia.

Metropola aj druhé najväčšie mesto Charkov zaviedli bezplatný vstup do staníc metra, aby ich ľudia mohli používať ako bombový kryt.

Článok pokračuje pod video reklamou

Informovali o tom spravodajský portál Meduza a stanica BBC.

Poradca ukrajinského ministerstva vnútra medzitým podľa agentúry Reuters informoval, že ostreľovanie a bombardovanie sa odohráva naprieč celou Ukrajinou.

V Kyjeve sa dnes ráno rozozneli výstražné sirény a na videách z mesta sú vidieť dlhé rady osobných áut, ktoré upchali rýchlostné cesty.

Príspevky na sociálnych sieťach svedčia o rastúcej panike. Ľudia sa uchyľujú do staníc metra alebo pivníc. Niektorí sa v hlúčikoch modlia na ulici, popisuje BBC.

"Našu pivnicu v Kyjeve teraz zaplňujú rodiny s malými deťmi, ktoré majú so sebou omaľovánky. Trhá to srdce," napísal na twitteri spravodajca denníku The Guardian Luke Harding.

Výstražné sirény podľa agentúry AFP počuli aj obyvatelia Ľvova, ktorý leží na západe Ukrajiny. Z oblasti je hlásené ostreľovanie.

Ukrajinská pohraničná stráž už skôr uviedla, že ruské sily napadli hranicu Ukrajiny z Ruska aj Bieloruska. Útok sa podľa nich odohráva tiež z polostrova Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.

Ruský prezident Putin dnes ráno ohlásil začiatok vojenskej operácie v Donbase. Ruské ministerstvo obrany podľa agentúry RIA Novosti poprelo, že by Rusko útočilo mestá, mieria vraj presnými zbraňami na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru.

Šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba situáciu označil za plnohodnotnú inváziu a ukrajinské úrady zaviedli vojnový stav.