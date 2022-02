Analytik: Putin používa rétoriku ako Hitler pri Sudetách

Putinov ďalší krok príde čoskoro, hovorí politológ.

Je možné, že práve dodávky zbraní na Ukrajinu zabránili veľkej invázii, vraví pre SME politológ a bývalý riaditeľ Nadácie Heinricha Bölla v Kyjeve SERGEJ SUMLENNYJ.

Čo ste si pomysleli, keď ste v pondelok večer počuli prejav ruského prezidenta Vladimira Putina o Ukrajine?

Bol to prejav osoby, ktorá má veľký problém s históriou, so svojimi susedmi a svojím postavením. Bola to reč plná historických klamstiev, Putin spomenul azda všetky historické traumy, ktoré si viete predstaviť.

Vinil z nich takmer všetkých, od Európy, USA, NATO až po Ukrajinu. Každý bol zlý, každý na Rusko útočí, škodí mu a uráža ho.

Článok pokračuje pod video reklamou

Predpokladám, že táto reč bola pripravená pre prípad otvorenej vojny, viaceré pasáže to naznačujú. Ak hovoríte o dekomunizácii, o štátnosti a teritóriu, naznačuje to, že máte záujem aj o viac ako len Doneckú a Luhanskú oblasť.

Myslím si, že Putin na poslednú chvíľu prejav zmenil, no štruktúra zostala. Je možné, že práve postoj Západu a dodávanie zbraní zabránili tomu, aby došlo k širokej invázii na Ukrajinu.

Prekvapil vás Putinov krok uznať nezávislosť separatistických republík?