Únia navrhuje zaviesť sankcie proti ruským predstaviteľom a bankám

Balík sankcií oznámia ešte v utorok večer.

BRUSEL. Balík sankcií proti Rusku zo strany Európskej únie bude formálne predložený v utorok večer. V spoločnom vyhlásení to uviedli šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda Európskej rady Charles Michel.

V texte sa spomínajú konkrétne navrhované opatrenia. Európska únia sa chce zamerať na osoby, ktoré sa podieľali na "nezákonnom rozhodnutí" uznať východoukrajinské separatistické regióny.

Európska únia zvažuje aj sankcie voči ruskému finančnému sektoru či postihy v podobe zákazu obchodu s ruskými dlhopismi. Rozhodnutie by malo padnúť v priebehu tohto dňa.

Vlastný balík sankcií pripravujú aj Spojené štáty a Kanada. Podľa denníka The New York Times by mal Biely dom uvaliť ekonomické sankcie na separatistické regióny. Konkrétne kroky oznámi Washington v utorok.