Ruskí vojaci vstúpili na separatistické územia na východe Ukrajiny

Ruskí predstavitelia zatiaľ nasadenie vojakov nepriznali.

MOSKVA. Ruskí vojaci už prišli do separatistami kontrolovaného Donbasu na východnej Ukrajine po tom, čo ich nasadenie „na udržanie mieru“ nariadil v pondelok v noci prezident Vladimir Putin.

Povedal to šéf európskej diplomacie Josep Borrell, hoci podľa New York Times to nenazval inváziou.

„Ruské jednotky vstúpili do Donbasu. Považujeme Donbas za súčasť Ukrajiny,“ vyhlásil Borrell ráno v Paríži.

"Nepovedal by som, že ide o plnohodnotnú inváziu," doplnil európsky diplomat, "ale ruské jednotky sú na ukrajinskej pôde."

Ruskí predstavitelia zatiaľ nepriznali nasadenie vojakov na povstaleckom východe, člen separatistickej miestnej rady v Donecku Vladislav Brig však novinárom povedal, že ruské jednotky sa už presunuli a zaujali pozície na severe a západe regiónu.

Aj poľský minister obrany Mariusz Błaszczak sa vyjadril, že môže potvrdiť vstup ruských vojakov na spomenuté územia, pričom to nazval porušením ukrajinských hraníc a medzinárodného práva.