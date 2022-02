Putin zvolal bezpečnostnú radu

Hovorca povedal, že nejde o bežné stretnutie.

BRATISLAVA. Ruský prezident Vladimir Putin na dnes zvolal veľké zasadnutie štátnej bezpečnostnej rady. V telefonáte s novinármi to podľa televízie CNN uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Na otázku, či je to mimoriadne alebo bežné stretnutie, odpovedal, že „nie je bežné“. Odmietol však poskytnúť podrobnosti o agende stretnutia.

Európa je naďalej pripravená na potenciálnu ruskú inváziu, ktorej hrozba je podľa lídrov na Západe stále bezprostredná.

Peskov sa v pondelok vyjadril, že situácia v rusko-ukrajinskom pohraničí zostáva „extrémne napätá“, odmietol však komentovať možnosť, že by Rusko poskytlo vojenskú pomoc na Donbas, ak by ho o to požiadali.