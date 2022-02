Líderka EÚ opäť varovala Rusko pred rozsiahlymi sankciami v prípade útoku na Ukrajinu

Rusko by bolo odrezané od medzinárodných finančných trhov.

BERLÍN. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová zdôraznila v nedeľu hrozbu Západu, že Rusko by čakali "rozsiahle dôsledky", ak by zaútočilo na Ukrajinu. Informovala o tom agentúra DPA.

Finančné sankcie by pre Rusko v prípade vojenskej agresie voči Ukrajine znamenali, že by bolo fakticky odrezané od medzinárodných finančných trhov, uviedla von der Leyenová v súvislosti so zvažovaným súborom sankcií v rozhovore pre nemeckú televíziu ARD.

Hospodárske sankcie by postihli "všetok tovar, ktorý Rusko potrebuje na modernizáciu a diverzifikáciu svojho hospodárstva", ktorý však nevyrába a nemôže jeho dovoz nahradiť, vyhlásila šéfka Európskej komisie.

Rusko má podľa nej jasné zraniteľné miesto, a tým je jeho ekonomika.

S odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina von der Leyenová dodala: "Nebude preňho jednoduché vysvetliť svojmu obyvateľstvu, prečo útočí na Ukrajinu a prečo zjavne akceptuje tieto rozsiahle dôsledky pre Rusko."

Predseda Európskej rady Charles Michel predtým uviedol, že vo svetle ruskej hrozby a bezpečnostných výziev by Európska únia mala prehĺbiť ekonomické a politické vzťahy s Ukrajinou.

V tomto smere navrhuje darcovskú konferenciu na podporu jej ekonomiky.

"Ruský cieľ oslabenia západnej a európskej podpory pre Ukrajinu je zlou kalkuláciou, pretože len posilňuje naše odhodlanie," povedal Michel v nedeľu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii.

Pripomenul, že z krátkodobého hľadiska EÚ rozhodla o makrofinančnej pomoci pre Ukrajinu vo výške 1,2 miliardy eur.