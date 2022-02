Čína vníma NATO ako produkt studenej vojny

Peking vidí riešenie konfliktu na Ukrajine v minských zmluvách.

MNÍCHOV. Čínsky minister zahraničných vecí Wang I vyzval v sobotu na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii Západ, aby rešpektoval obavy Ruska týkajúce sa Ukrajiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Západní lídri v Mníchove naopak varovali pred spojenectvom Pekingu a Moskvy, ktorého cieľom je zmena súčasného svetového usporiadania. Rusko prebiehajúcu konferenciu v Mníchove bojkotuje, informuje agentúra AFP.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Európe hrozí vojna, povedal Scholz na bezpečnostnej konferencii Čítajte

Produkt studenej vojny

"Postoj Číny k NATO je konzistentný. Sme presvedčení, že studená vojna je dávno preč. A NATO je produktom studenej vojny," povedal Wang, podľa ktorého je teraz nutné reagovať na súčasnú podobu sveta. Uviedol, že je otázkou, či neustále rozširovanie NATO na východe povedie k mieru v Európe. "Na túto otázku si musia teraz odpovedať naši európski priatelia," povedal.

"Všetky strany majú právo prejaviť svoje obavy a opodstatnené obavy Ruska by sa preto tiež mali rešpektovať a brať do úvahy," povedal Wang I počas vystúpenia na konferencii, ku ktorej sa pripojil len na diaľku prostredníctvom videospojenia a za pomoci tlmočníka.

Vyjadril pritom presvedčenie, že Ukrajina by mala byť "mostom spájajúcim Východ a Západ, a nie frontovou líniou". Riešením je podľa Wanga minský proces. "To je jediné východisko z krízy, musíme sa k Minsku vrátiť," povedal.

Pokus o zmenu svetového poriadku

Šéf NATO Jens Stoltenberg vo svojom predchádzajúcom vystúpení upozornil NATO, že Peking a Moskva začali nedávno prvýkrát spoločne vystupovať proti rozširovaniu Severoatlantickej aliancie.

"Ide o pokus kontrolovať osudy slobodných krajín, prepísať sústavu medzinárodných pravidiel a nanútiť (iným) svoje autoritárske formy vládnutia," povedal.

Šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová v Mníchove obvinila Moskvu z "neskrývaného pokusu" o zmenu svetového usporiadania. Rusko a Čína sa podľa nej spoločne snažia nahradiť "právny štát právom silnejšieho a právo na sebaurčenie zastrašovaním".

Britský premiér Boris Johnson na konferencii zdôraznil potrebu jednoty Západu v ústrety hroziacej ruskej invázii na Ukrajinu, ktorá by podľa neho mala katastrofálne dôsledky.

"Ak dôjde k napadnutiu Ukrajiny, šoková vlna zasiahne celý svet," vyhlásil Johnson. Ak by Kremeľ vo svojich útočných plánoch uspel, vyslalo by to medzinárodnému spoločenstvu signál, že "agresívne správanie sa oplatí a že tým správnym prístupom je použitie sily".

Britský premiér varoval, že v prípade ruskej invázie na Ukrajinu by nasledovali sankcie, ktoré by Moskve znemožnili prístup na kapitálové trhy v Londýne.