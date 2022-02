Neďaleko vládnej budovy v separatistickom Donecku došlo k výbuchu auta

Výbuch si podľa predbežných údajov nevyžiadal žiadne obete ani zranených.

MOSKVA. Mohutný výbuch otriasol v piatok mestom Doneck, metropolou samozvanej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) vo východoukrajinskom regióne Donbas, ktorý je ovládaný proruskými separatistami.

Informuje o tom tlačová agentúra TASS.

Vybuchlo auto neďaleko vládnej budovy

"Približne o 19:00 miestneho času (17:00 SEČ) došlo k explózii auta na parkovisku neďaleko vládnej budovy," uviedlo Spoločné stredisko pre kontrolu a koordináciu režimu prímeria.

"Výbuch bolo počuť v celom meste," dodal úrad na komunikačnej sieti Telegram. Výbuch si podľa predbežných údajov nevyžiadal žiadne obete ani zranených.

Na miesto výbuchu prišli činitelia z ministerstva pre výnimočné situácie. Úrady vo vyhlásení vyzvali obyvateľov, "aby zostali pokojní, ostražití a vyhýbali sa pohybu po meste". Podľa miestnej tlačovej agentúry vozidlo patrilo náčelníkovi bližšie nespresneného oddelenia domobrany DĽR Denisovi Sinenkovovi.

Líder DĽR Denis Pušilin, ako aj vodca samozvanej Luhanskej ľudovej republiky Leonid Pasečnik v piatok oznámili, že obyvatelia oboch separatistických republík budú pre zvyšujúce sa nebezpečenstvo bojov evakuovaní do Ruska. Opatrenie prichádza v čase, keď silnejú obavy z eskalácie konfliktu na Ukrajine.

Napätie sa vyostruje

Ruský prezident Vladimir Putin nariadil zaplatiť utečencom z Donbasu jednorazový príspevok vo výške 10-tisíc rubľov (116 eur).

Pušilin tiež podľa vlastných slov disponuje informáciami, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čoskoro nariadi vojakom, aby spustili ofenzívu a vtrhli na územie Doneckej i Luhanskej ľudovej republiky.

"V týchto chvíľach sú státisíce ruských obyvateľov Donbasu vystavené riziku vyhladenia ukrajinskou armádou na podnet západných podporovateľov. Doneck a Luhansk potrebujú našu podporu a ochranu viac ako kedykoľvek predtým," uviedla v piatok vo vyhlásení Liberálnodemokratická strana Ruska (LDPR), píše TASS.

Ukrajina tvrdenia separatistov odmieta

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na twitteri odmietol a označil za dezinformácie ruskej propagandy tvrdenia separatistov o údajnej chystanej ofenzíve ukrajinskej armády či o sabotážach ukrajinských či poľsky hovoriacich diverzantov v Donbase.

"Ukrajina nerobí a ani nechystá takéto akcie. Rátame iba s diplomatickým riešením konfliktu," zdôraznil.

Ukrajinská vláda už aj v minulosti opakovane vylúčila, že by na Donbase prešla do ofenzívy. Argumentuje tým, že by došlo k veľkým stratám v radoch civilného obyvateľstva.

Napätie na východe Ukrajiny

Situácia pozdĺž kontaktnej línie na východe Ukrajiny sa zhoršila vo štvrtok ráno. Obe separatistické republiky hlásili jedno z najintenzívnejších ostreľovaní za niekoľko mesiacov. Úrady zatiaľ nehlásia žiadnych mŕtvych, zranenie utrpela jedna žena a strely poškodili niekoľko civilných budov.

Zranenie viacerých vojakov a civilistov pri bojových aktivitách proruských síl hlásila aj ukrajinská armáda.

Západní predstavitelia upozorňujú, že Moskva stále zhromažďuje vojakov okolo susednej Ukrajiny, aj keď ohlásila opak – že časť ich už stiahla. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.