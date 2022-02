Princ Harry nepovažuje návštevu Británie so svojimi deťmi za bezpečnú

Princ Harry žiada policajnú ochranu.

LONDÝN. Právnici britského princa Harryho v piatok na súde tlmočili jeho postoj, že nie je ochotný priviesť svoje deti do Spojeného kráľovstva, pretože to nie je bezpečné.

Harry podal žalobu proti zamietavému stanovisku britskej vlády, ktorá mu neumožnila osobne zaplatiť za policajnú ochranu, keď príde do Británie.

Harryho právnici tvrdia, že chce priviesť svoje deti, takmer 3-ročného Archieho a 8-mesačnú Lilibet - na návštevu svojej domovskej krajiny zo Spojených štátov, no bez policajnej ochrany by to bolo príliš riskantné. Harry, ktorý žije v Santa Barbare v Kalifornii s deťmi a manželkou Meghan, sa na piatkovom predbežnom pojednávaní nezúčastnil.

Vyšší členovia britskej kráľovskej rodiny dostávajú policajnú ochranu financovanú daňovými poplatníkmi. Harry o ňu prišiel, keď spolu s Meghan v roku 2020 odstúpili z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny a presťahovali sa do Spojených štátov amerických. Pár povedal, že ich rozhodnutie bolo spôsobené tým, čo opísali ako bezcitné zaobchádzanie a rasizmus britských médií.

Právnik zastupujúci britskú vládu Robert Palmer v písomnom podaní uviedol, že Harryho ponuka zaplatiť za policajnú bezpečnosť bola irelevantná, pretože súkromné osoby si nemôžu platiť osobnú ochranu zo strany polície.