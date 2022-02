Vodca separatistov na Ukrajine tvrdí, že evakuujú civilistov do Ruska

Ukrajina tvrdenia separatistov odmieta.

MOSKVA. Vodca separatistov v samozvanej Doneckej ľudovej republike na východe Ukrajiny Denis Pušilin v piatok oznámil, že povstalecké úrady začnú v tento deň evakuovať civilistov do Ruska. Ukrajina to popiera.

V súčasnosti silnejú obavy z rusko-ukrajinského konfliktu veľkých rozmerov a zhoršuje sa aj kríza medzi Ruskom a Západom.

Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.

Pripravujú sa na útok

"Od dneška sa organizuje hromadný centralizovaný odchod obyvateľstva do Ruskej federácie. Ženy, deti a seniori sú určení na evakuáciu ako prví," uviedol Pušilin vo videoodkaze na sociálnej sieti Telegram.

Pušilin obvinil Kyjev z plánovania bezprostredného útoku na separatistické územia podporované Moskvou. "Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v blízkej budúcnosti vydá rozkaz svojim vojakom, aby spustili útok," dodal Pušilin.

Ukrajinská vláda pritom opakovane vylúčila, že by na Donbase prešla do ofenzívy. Argumentuje tým, že by došlo k veľkým stratám v radoch civilného obyvateľstva.

Vodca neuznávanej Doneckej ľudovej republiky tiež povedal, že ruské úrady a susedná juhoruská Rostovská oblasť sú pripravené prijať civilistov a už pre nich pripravili "hostiteľské miesta".

Pušilin zároveň oznámil, že povstalecké úrady sú v "stave neustálej bojovej pohotovosti" a sú schopné civilistov ochrániť. Vyzval však ľudí, aby sa riadili pokynmi úradov a spolupracovali pri evakuácii.

"Dočasný útek ochráni život a zdravie vás aj vašich príbuzných," doplnil.

Sú vraj v pohotovosti

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba v reakcii na twitteri odmietol a označil za dezinformácie ruskej propagandy tvrdenia separatistov o údajnej chystanej ofenzíve ukrajinskej armády či o sabotážach ukrajinských či poľsky hovoriacich diverzantov v Donbase.

"Ukrajina nerobí a ani nechystá takéto akcie. Rátame iba s diplomatickým riešením konfliktu," zdôraznil.

Napätie vo východnej Európe v posledných dňoch silnie. Západ tvrdí, že Rusko môže kedykoľvek zaútočiť na Ukrajinu, napriek tomu, že Moskva vyhlasuje, že stiahla časť z vyše 100-tisíc vojakov od hraníc Ukrajiny.

Západní lídri tiež upozorňujú, že Rusko môže použiť dezinformácie ako zámienku na to, aby mohlo podniknúť útok na Ukrajinu.