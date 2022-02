Koniec pandémie v Európe? Opatrenia ruší väčšina štátov

Východ Európy môže mať väčší problém ako západ.

VIEDEŇ, BRATISLAVA. Vo väčšine európskych krajín by ste sa ešte pred mesiacom museli pri vstupe do podnikov preukázať očkovacím preukazom alebo testom, otváracie hodiny boli väčšinou obmedzené a vstup do viacerých štátov bol možný bez karantény len s covid pasom.

Článok pokračuje pod video reklamou

V polovici februára sa však situácia mení a väčšina štátov v Európe postupne upúšťa od pandemických obmedzení. Kým niekde zostávajú povinné respirátory, inde už fungujú takmer ako pred pandémiou.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) hovorí o možnom konci pandémie v Európe, aj keď zrejme len sezónnom. "Môže to byť prímerie, ktoré nám môže priniesť aj trvalý mier," reagoval podľa agentúry AFP na začiatku mesiaca Hans Kluge, šéf WHO pre Európu.

Súčasne však upozorňuje, že uvoľnenie opatrení v Škandinávii je niečo iné ako vo východnej Európe, kde je zaočkovanosť výrazne nižšia. Kam sa už dá cestovať bez problémov a aké opatrenia štáty rušia?

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovensko by sa malo čoskoro vrátiť k bežnému životu, Heger predstavil plán uvoľňovania Čítajte

Jednoduchšia lyžovačka

Rakúsko patrilo medzi krajiny s najtvrdšími pravidlami – okrem chystaného povinného očkovania je vstup stále obmedzený len pre ľudí s troma dávkami vakcíny alebo s dvoma dávkami a PCR testom, pričom výnimku tvorí napríklad tranzit na viedenské letisko. Ostatné osoby museli doteraz ísť do karantény.