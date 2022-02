Palestínsky prezident rokoval s predsedníčkou americkej snemovne

Palestínske prieskumy verejnej mienky naznačujú, že podpora Abbása a palestínskej samosprávy je v súčasnosti na historicky najnižšej úrovni.

RAMALLÁH. Palestínsky prezident Mahmúd Abbás sa vo štvrtok na okupovanom Západnom brehu Jordánu stretol s predsedníčkou americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovou na rokovaniach o dvojštátnom riešení izraelsko-palestínskeho konfliktu.

Uviedla to Abbásova kancelária, z ktorej vyhlásenia citovala agentúra AFP.

Pre 86-ročného Abbása išlo o jedno zo stretnutí na najvyššej úrovni s predstaviteľom USA za uplynulé roky. Palestínsky prezident vyzval Spojené štáty, aby podnikli kroky v súvislosti s "jednostrannými izraelskými praktikami", ktoré "maria dvojštátne riešenie".

Medzi zmienené praktiky patrí rozširovanie židovských osád na Západnom brehu a kroky vedúce k vytláčaniu Palestínčanov z rôznych častí Izraelom anektovaného východného Jeruzalema, na ktorý si Palestínčania nárokujú ako na svoje budúce hlavné mesto, píše AFP.

Vzťahy medzi USA a palestínskou samosprávou stroskotali počas vlády bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa, konkrétne po tom, čo Trump uznal Jeruzalem za "nerozdelené hlavné mesto" Izraela. Od vtedy, ako Trumpa v prezidentskom úrade vlani vystriedal Joe Biden však už niekoľkokrát došlo k osloveniu Abbása a palestínskej samosprávy zo strany USA.

Palestínske prieskumy verejnej mienky naznačujú, že podpora Abbása a palestínskej samosprávy je v súčasnosti na historicky najnižšej úrovni. Tam sa prepadla najmä po tom, ako starnúci palestínsky prezident vlani odmietol vypísanie volieb.

Experti tvrdia, že Washington má záujem spolupracovať so svojím spojencom Izraelom na upevnení palestínskej samosprávy, a to obzvlášť pre to, aby slúžila ako bašta proti palestínskemu radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré ovláda pásmo Gazy, podotýka AFP.

Pelosiová sa skôr vo štvrtok stretla aj s izraelskými predstaviteľmi vrátane premiéra Naftaliho Bennetta. Bennet jej poďakoval za "pretrvávajúcu podporu Izraela".