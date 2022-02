Posilňujúca dávka vakcíny od Moderny by mohla byť dostupná od augusta

Moderna zisťuje, či je potrebná úprava vakcíny s ohľadom na omikron.

WASHINGTON. Americká spoločnosť Moderna uviedla, že posilňovacia dávka jej proticovidovej vakcíny zameraná na variant omikron by mohla byť k dispozícii do augusta.

Firma momentálne zbiera údaje z klinických štúdií s cieľom zistiť, či je na zaistenie ochrany postačujúca už existujúca očkovacia látka, alebo je potrebné ju upraviť s ohľadom na variant omikron. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Reuters.

"Myslím si, že posilňujúca dávka bude potrebná. Zatiaľ však neviem, či pôjde o už existujúcu vakcínu, očkovaciu látku (zameranú) len na omikron alebo o bivalentnú vakcínu - omikron plus súčasná očkovacia látka, dve mRNA v jednej dávke," povedal pre Reuters šéf Moderny Stéphane Bancel. Dodal, že sa o tom rozhodne o niekoľko mesiacov, keď budú dostupné dáta z klinických testov.

Bancel priblížil, že tretia dávku by mala byť k dispozícii pred nadchádzajúcou jeseňou, keď by ju mohlo potrebovať viac ohrozených skupín osôb. Do augusta 2023 by navyše Moderna chcela podľa ideálneho scenára vyvinúť i vakcínu, ktorá by bola okrem ochorenia COVID-19 zároveň účinná i voči chrípke a iným respiračným ochoreniam.

Moderna spustila klinické štúdie svojej posilňujúcej dávky zameranej na omikron v januári. Prvotné výsledky testov na opiciach však ukázali, že takto pozmenená dávka vakcíny pravdepodobne neposkytuje lepšiu ochranu ako ďalšia dávka už existujúcej očkovacej látky.

Moderna tiež ohlásila rozšírenie svojej obchodnej siete v Európe s cieľom posilniť predaj vakcín. Týka sa to Belgicka, Dánska, Nórska, Holandska, Poľska a Švédska a zámerom je podpora lokálnych dodávok mRNA vakcín a liečiv, uviedla firma vo vyhlásení. Tieto krajiny by doplnili už existujúce pobočky Moderny v Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Švajčiarsku a Británii. Firma chce takisto posilniť svoje obchodné postavenie v Ázii.