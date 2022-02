Je málo dôkazov, že Rusko sťahuje vojakov, tvrdí Johnson

Obmedzený útok?

Rusko pokračuje v presune vojenských jednotiek k hraniciam s Ukrajinou a pravdepodobne spustí obmedzený vojenský úder voči krajine. Uviedol to v stredu generálny riaditeľ Estónskej zahraničnej spravodajskej služby Mikk Marran. Šéf estónskej rozviedky uviedol, že prípadný ruský atak voči Ukrajine by pravdepodobne zahŕňal raketové bombardovanie a obsadenie "kľúčového terénu" s tým, že ruská armáda by sa nepokúšala obsadiť veľké ukrajinské mestá. "Domnievame sa, že (Rusi) by sa vyhli mestám s veľkým počtom obyvateľov, pretože na kontrolu týchto oblastí je potrebných veľa vojakov," povedal počas brífingu pre médiá Marran. Ďalším možným scenárom vývoja situácie by podľa EFIS mohli byť zosilnené boje zo strany dvoch odštiepeneckých regiónov na východe Ukrajiny, ktoré sú podporované Ruskom. "Takáto eskalácia je veľmi pravdepodobná," povedal Marran a varoval, že "ak bude Rusko na Ukrajine úspešné, povzbudí ho to, aby v nadchádzajúcich rokoch zvýšilo tlak na Pobaltie". Podľa šéfa estónskej rozviedky sa "hrozba vojny stala hlavným politickým nástrojom" ruského prezidenta Vladimira Putina.