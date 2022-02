Nemecký kancelár Scholz ohlásil rozsiahle uvoľňovanie opatrení

Rúška zrejme zostanú naďalej povinné.

BERLÍN. Nemecko od 20. marca na základe dohody spolkovej vlády a krajinských kabinetov uvoľní veľkú časť obmedzení súvisiacich s pandémiou koronavírusu, oznámil v stredu kancelár Olaf Scholz.

Informovala o tom agentúra DPA.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ochranné opatrenia ako nosenie rúšok či dodržiavanie odstupu však pravdepodobne zostanú naďalej v platnosti.

"Môžeme hľadieť dopredu sebavedomejšie než v predchádzajúcich týždňoch," povedal Scholz v Berlíne po konzultáciách spolkovej vlády s krajinskými kabinetmi.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Rakúsko od marca zruší takmer všetky opatrenia Čítajte

Nemecký kancelár hovoril o "celkom výnimočnom dni" v rámci pandémie. Nemecko podľa neho zvládlo vlnu koronavírusového variantu omikron lepšie než jeho susedné krajiny, pričom jej vrchol je v súčasnosti pravdepodobne dosiahnutý, cituje z jeho vyjadrenia DPA.

Opatreniami, ktoré prijala spolková vláda spolu s krajinskými vládami, sa chránilo zdravie i životy obyvateľov a zabránilo sa tak lockdownu, dodal Scholz.

Ako však upozornil, pandémia sa ešte stále neskončila a pri všetkom optimizme je naďalej potrebná opatrnosť.

"Mnohí občania to cítia rovnako ako ja: tak nejako sme si po týchto dvoch dlhých rokoch zaslúžili, aby sa to istým spôsobom zlepšilo. Vyzerá to tak, že to práve máme pred sebou," podotkol Scholz.

Nemecké spolkové krajiny však žiadajú právny základ pre základné ochranné opatrenia v súvislosti s koronavírusom aj po rozsiahlom uvoľňovaní platných pravidiel po 20. marci, píše DPA. "Musíme spojiť otváranie a pozornosť," pripomenul premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Westfálsko Hendrik Wüst v stredu po konzultáciách o koronakríze v Berlíne.

"Keď Spolkový snem nebude aktívne konať, po 20. marci prestanú platiť všetky ochranné opatrenia," upozornil. Pandémia sa však neriadi podľa kalendára, a preto nemožno všetky opatrenia hodiť cez palubu, dodal. Ako podľa DPA spresnil, týka sa to najmä opatrení, ako je povinné nosenie rúšok, hygienické opatrenia, testovanie a dodržiavanie odstupu.