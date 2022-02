Na Kryme im podpálili dom, Bratislava je len zastávka. Kam emigrujú Ukrajinci?

Pred vojnou väčšina utiekla do iných regiónov.

KYJEV, BRATISLAVA. Politika začala vplývať na život Marie Retjuninovej už v jedenástich rokoch.

V škole v meste Kerč na polostrove Krym sa čoraz častejšie dostávala do konfliktu za to, že sa hlásila k Ukrajine. Dianie na kyjevskom majdane vtedy rozoberali aj so spolužiakmi a rozdielne názory ukončili viaceré priateľstvá a roztrhli aj rodinné väzby. Aj z členov Mariinej rodiny sa čoskoro stali nežiaduce osoby.

Dnes žije 19-ročná Ukrajinka striedavo v Kyjeve, kam aj s rodičmi v roku 2014 z Krymu ušli, a v Bratislave, kde študuje na vysokej škole. Žiť by však chcela až v Spojených štátoch.

V podobnej situácii sú na Ukrajine desaťtisíce ľudí, ktorí z dôvodu konfliktu museli opustiť svoje domovy – niektorí odišli do Kyjeva, iní do Moskvy, časť na západ krajiny a ďalší do krajín Únie či USA. Eskalácia na ukrajinských hraniciach teraz vyvolala nové obavy z utečeneckej vlny, pričom na prípadný príchod Ukrajincov sa chystajú aj slovenské úrady.

Väčšina ľudí však zostáva vo svojej krajine, no vysídlená zo svojich domovov.

Vyhnaní z Krymu

Rodina Marie Retjuninovej mala na Kryme pohodlný život – jej rodičia podnikali v zdravotníctve aj nákladnej doprave. Všetko sa zmenilo v roku 2014, keď jej otec Serhij zverejnil fotografie z majdanu na sociálnych sieťach a aj na Kryme pomáhal ukrajinským vojakom.